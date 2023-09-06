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Собянин открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

14:00
  • среда
  • 06 сентября 2023

Завершилось строительство Солнцевской линии метро

В Москве завершили строительство Солнцевской линии метро. Сегодня мэр Сергей Собянин открыл две последние станции - "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Данная ветка метрополитена была создана за 10 лет, ежедневно ей пользуются более полутора миллионов человек. Протяжённость линии - свыше 30 километров. Впервые в России классическое метро пришло в аэропорт, это позволит радикально улучшить транспортное обслуживание миллионов авиапассажиров.

"Закончено строительство одной из самых протяжённых линий метро - Солнцевской ветки: от "Делового центра" до "Внуково". Для этого пришлось пройти 70 км тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе Парка Победы. Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две. Это "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны - 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт", - сказал Собянин.
 

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Сергей Собянин на станции метро "Пыхтино"
Сергей Собянин на станции метро "Пыхтино"
Станция метро "Пыхтино"
Станция метро "Пыхтино"
Станция метро "Пыхтино"
Станция метро "Пыхтино"
Станция метро "Пыхтино"
Станция метро "Пыхтино"
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