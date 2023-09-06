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МИД: ООН приостановила работу по меморандуму с Россией в рамках зерновой сделки

14:06
  • среда
  • 06 сентября 2023

Организация перестала направлять Москве отчеты о проделанной работе

Организация Объединенных Наций приостановила деятельность по обеспечению реализации меморандума Россия - ООН в рамках зерновой сделки. Москва не получает отчетов о проделанной работе, сказано в заявлении на сайте российского ведомства.

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В МИД отмечают, что курирующая договоренности генсекретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан получила приглашение приехать в Москву еще в июле. Ожидался ее визит для проведения очередного раунда консультаций. Однако визита не последовало, в настоящее время прекращено даже направление регулярных отчетов о проделанной работе.

В заявлении МИД подчеркивается принципиальная позиция, которую 4 сентября четко озвучил президент Владимир Путин. Москва готова рассмотреть возможность реанимирования "черноморской инициативы" - но только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений.

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