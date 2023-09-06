Си Цзиньпин не приедет на ВЭФ

Об этом рассказал посол Китая в России

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Китай будет представлен на уровне вице-премьера Госсовета. Об этом в среду, 6 сентября, рассказал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.

О том, какой именно из четырех вице-премьеров отправится на ВЭФ, дипломат не рассказал, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер — полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что развитие России в условиях санкций станет основной темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2023). Мероприятие состоится 10-13 сентября.

СИ Цзиньпин не поедет также на саммит "Большой двадцатки" в Индии. Делегацию Китая на этом мероприятии будет возглавлять премьер Госсовета КНР. В Кремле опровергли предположения о том, что это может быть связано с решением российского лидера Владимира Путина не ехать на саммит G20.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"