РАНХиГС подключилась к "Движение первых"

Для студентов подготовили большое количество программ

Свыше пятисот российских вузов до конца года откроют первичные отделения "Движения первых". Оно создано по инициативе президента с целью предоставить детям и молодежи больше возможностей для самореализации.

Сегодня к масштабному проекту подключилась Российская академия народного хозяйства и госслужбы. РАНХиГС обладает крупнейшей филиальной сетью среди вузов страны и организаторы движения рассчитывают привлечь много новых участников.

Для студентов подготовили большое количество программ, которые помогут, в том числе, приобрести дополнительный опыт и практику по профессии, стать волонтером или наставником для школьников.





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