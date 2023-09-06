Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Станции построены в сложном рельефе

Исторический день не только для Москвы, но и для всей страны. Сегодня впервые метро пришло в аэропорт. До "Внуково" продлена Солнцевая линия. Теперь будет еще удобнее вылетать из столицы и возвращаться в город. Более того, между "Внуково" и "Рассказовкой" открыта станция "Пыхтино". В запуске нового участка жёлтой ветки принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В аэропорт Внуково без стресса и опозданий. Рассчитать маршрут теперь можно до минуты. Впервые в истории столичной подземки в воздушную гавань можно доехать на метро.

"Мы закончили колоссальную работу. Закончено строительство одной из самых протяжённых линий метро – Солнцевской ветки от Делового центра до Внуково. Для этого пришлось пройти 70 км тоннелей. Одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы", построены 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две – это "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от Делового центра до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны - 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт", - рассказал Собянин.

Уникальность станций не только в том, они ведут в аэропорт. Построены в сложном рельефе – долине реки Ликова. Чтобы проложить пути через овраг, пришлось построить метромост. Он кстати второй по длине в Москве – 460 метров. Длиннее только Лужнецкий. От этого платформа "Пыхтино" лишь наполовину находится под землёй. Такое инженерное решение обыграли и архитекторы. Вместо одной из стен - панорамное остекление, которое открывает вид на живописный природный пейзаж.

"С одной стороны станция примыкает фактически в откос, и те поезда идут под землёй, а с другой стороны выходим на поверхность. Нашим проектировщикам это решение позволило обыграть, создать некоторую панорамную зону, которую вы видите, с видом на реку Ликова", - пояснил генеральный директор компании подрядчика Юрий Кравцов.

Две новые станции значительно разгружают Киевское и Боровское шоссе, а также снижают пассажиропоток на платформах "Рассказовка" Солнцевской линии и "Саларьево" Сокольнической линии. Кроме того, своё метро теперь получают больше 350 тысяч жителей близлежащих районов.

На "Аэропорте Внуково" нет оборотных тупиков. Поэтому пассажиры могут садиться на любой поезд, который стоит на платформе. С терминалом воздушной гавани станция соединена подземных переходом. Чтобы попасть из метро, например, в зону вылета, выходить на улицу не придётся. Художественное оформление полностью соответствует тематике места. Посвящено конструкторскому бюро Туполева. На стенах гражданские самолёты и портреты авиастроителей.

"На линии будут курсировать современные поезда типа "Ока", которые оборудованы самыми современными инженерными системами, в том числе климатической системы с обеззараживанием воздуха", - отметил Дмитрий Дощатов, первый заместитель начальника Московского метрополитена.

Дизайн станции "Пыхтино" метростроители и вовсе называют произведением искусства. На стенах уникальные чертежи, светильники напоминают турбины самолёта. А над эскалатором подвешена модель легендарного сверхзвукового пассажирского Ту-144 в масштабе один к десяти. Функциональная в вестибюле даже крыша. На ней расположены лавочки и красивые цветочные клумбы. Можно приятно скоротать время ожидания или просто полюбоваться красочным видом на долину реки Ликова.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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