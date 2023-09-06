Детская больница им. Сперанского отмечает 100-летний юбилей

С юбилеем коллектив учреждения поздравил Сергей Собянин

Больнице имени Сперанского 100 лет! С юбилеем коллектив учреждения поздравил мэр. Сергей Собянин подчеркнул: для столицы - это один из ключевых детских стационаров. Который ежегодно принимает около 40 тысяч маленьких пациентов со всей России. А ведь всё начиналось с богадельни и пяти врачей.

Новейшее оборудование, более десятка разнопрофильных отделений и, конечно, лучшие врачи - все это Детская больница имени Сперанского. Изо дня в день вот уже как 100 лет сюда приходят не просто за лечением - за спасением!

"Что является примечательным, что даже если пациент поступает к нам с хирургической патологией, а еще на фоне этого, допустим, у ребенка возникает вирусная какая-либо инфекция, либо кишечная, нам не надо переводить его в какой-то другой стационар. У нас есть все для оказания помощи этому пациенту", - рассказал главврач медучреждения Иван Афуков.

Работа врачей начинается уже с первых минут появления ребенка на свет. Например, в отделении реанимации и интенсивной терапии детей, которые появились на свет раньше срока, наблюдают в специальном закрытом боксе.

"Это дети термомобильные, они плохо держат температуру. При открывании створок кувеза температура может меняться, и температура ребенка может снижаться. У нас максимально лечебный, охранительный режим", - пояснила реаниматолог, анестезиолог Екатерина Щукина.

Даже если вдруг у новорожденного возникли проблемы с работой почек, в центре сразу же назначат процедуры. И чем раньше выявится патология, тем лучше и эффективнее будет само лечение. Главное стараться не шуметь, чтобы не спугнуть сон.

Это процедура перитониального диализа, здесь еще совсем маленькие пациенты проходят необходимое лечение. Специальный раствор подается через катетер в брюшную полость, таким образом выполняется функция почек.

Уже целый век в этой больнице спасают и лечат детей. Она является одной из лучших в стране. Здесь у каждого врача свое рабочее место, а у каждой мамы – отдельная палата. Впрочем, история создания центра не совсем обычная.

"На месте этой больницы, так сажем, был изолятор, вернее была богадельня для беспризорных детей. А потом уже стала изолятором для инфекционных детей на 150 коек, в которой работало 5 врачей", - пояснил Иван Афуков.

Сегодня это многопрофильная детская больница, которая принимает всех, кому нужна помощь круглосуточно. Здесь трудятся больше тысячи сотрудников – это люди с особым мироощущением и индивидуальным подходом к каждому. И главная задача врачей больницы имени Сперанского - сделать все от них зависящие, чтобы каждый маленький пациент поскорее выздоровел и вернулся домой.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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