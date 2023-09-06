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Детская больница им. Сперанского отмечает 100-летний юбилей

15:07
  • среда
  • 06 сентября 2023

С юбилеем коллектив учреждения поздравил Сергей Собянин

Больнице имени Сперанского 100 лет! С юбилеем коллектив учреждения поздравил мэр. Сергей Собянин подчеркнул: для столицы - это один из ключевых детских стационаров. Который ежегодно принимает около 40 тысяч маленьких пациентов со всей России. А ведь всё начиналось с богадельни и пяти врачей.
Собянин поздравил сотрудников детской больницы имени Сперанского с 100-летием учреждения

Новейшее оборудование, более десятка разнопрофильных отделений и, конечно, лучшие врачи - все это Детская больница имени Сперанского. Изо дня в день вот уже как 100 лет сюда приходят не просто за лечением - за спасением!

"Что является примечательным, что даже если пациент поступает к нам с хирургической патологией, а еще на фоне этого, допустим, у ребенка возникает вирусная какая-либо инфекция, либо кишечная, нам не надо переводить его в какой-то другой стационар. У нас есть все для оказания помощи этому пациенту", - рассказал главврач медучреждения Иван Афуков.

Работа врачей начинается уже с первых минут появления ребенка на свет. Например, в отделении реанимации и интенсивной терапии детей, которые появились на свет раньше срока, наблюдают в специальном закрытом боксе.

"Это дети термомобильные, они плохо держат температуру. При открывании створок кувеза температура может меняться, и температура ребенка может снижаться. У нас максимально лечебный, охранительный режим", - пояснила реаниматолог, анестезиолог Екатерина Щукина.

Даже если вдруг у новорожденного возникли проблемы с работой почек, в центре сразу же назначат процедуры. И чем раньше выявится патология, тем лучше и эффективнее будет само лечение. Главное стараться не шуметь, чтобы не спугнуть сон.

Это процедура перитониального диализа, здесь еще совсем маленькие пациенты проходят необходимое лечение. Специальный раствор подается через катетер в брюшную полость, таким образом выполняется функция почек.

Уже целый век в этой больнице спасают и лечат детей. Она является одной из лучших в стране. Здесь у каждого врача свое рабочее место, а у каждой мамы – отдельная палата. Впрочем, история создания центра не совсем обычная.

"На месте этой больницы, так сажем, был изолятор, вернее была богадельня для беспризорных детей. А потом уже стала изолятором для инфекционных детей на 150 коек, в которой работало 5 врачей", - пояснил Иван Афуков.

Сегодня это многопрофильная детская больница, которая принимает всех, кому нужна помощь круглосуточно. Здесь трудятся больше тысячи сотрудников – это люди с особым мироощущением и индивидуальным подходом к каждому. И главная задача врачей больницы имени Сперанского - сделать все от них зависящие, чтобы каждый маленький пациент поскорее выздоровел и вернулся домой.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
Детская больница им. Сперанского
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