В Подмосковье начался сезон русских трюфелей

Белый русский трюфель можно найти на территории всего региона

Охота на русский трюфель! В Подмосковье начался сезон этих поистине царских грибов. Правда, найти их в одиночку не получится. Родина деликатеса - не только европейские, но и подмосковные леса. До революции русские трюфели собирали здесь в огромном количестве и даже поставляли за рубеж. По вкусу наш гриб немного отличается от заморского аналога, но если вымочить его в вине, великолепно раскроет свой аромат. А растёт практически у любого дерева. Самые трюфельные места - Троицкий, Сергиево-Посадский и Дмитровский районы. Вот только найти экзотику способна лишь специально натренированная свинья или собака. Впрочем, помочь может и дикое животное.

"В местах, где порылись животные, конечно же, в первую очередь нужно обращать внимание, особенно если рядом произрастает твёрдо-лиственная порода деревьев. Но также можно ещё просто обратить внимание на почву. Если трюфель вырос достаточно крупным, он вымещает грунт и на почве образуется небольшая выпуклость", - объясняет Виталий Мосин, первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области.



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