ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье начался сезон русских трюфелей

15:14
  • среда
  • 06 сентября 2023

Белый русский трюфель можно найти на территории всего региона

Охота на русский трюфель! В Подмосковье начался сезон этих поистине царских грибов. Правда, найти их в одиночку не получится. Родина деликатеса - не только европейские, но и подмосковные леса. До революции русские трюфели собирали здесь в огромном количестве и даже поставляли за рубеж. По вкусу наш гриб немного отличается от заморского аналога, но если вымочить его в вине, великолепно раскроет свой аромат. А растёт практически у любого дерева. Самые трюфельные места - Троицкий, Сергиево-Посадский и Дмитровский районы. Вот только найти экзотику способна лишь специально натренированная свинья или собака. Впрочем, помочь может и дикое животное.

"В местах, где порылись животные, конечно же, в первую очередь нужно обращать внимание, особенно если рядом произрастает твёрдо-лиственная порода деревьев. Но также можно ещё просто обратить внимание на почву. Если трюфель вырос достаточно крупным, он вымещает грунт и на почве образуется небольшая выпуклость", - объясняет Виталий Мосин, первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Трюфели
Трюфели
Грибы
Грибы
Грибы
Грибы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.