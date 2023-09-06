В Госдуме предложили расширить число получателей пенсии по потере кормильца на СВО

В парламенте готовят соответствующий законопроект

Первый заместитель главы думского комитета по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой повысить возраст ребенка, которому положена пенсия по потере кормильца после гибели родителя в ходе специальной военной операции на Украине.

Парламентарий напомнила, что такая пенсия назначается членам семьи погибшего, если они не работают и заняты уходом за его детьми, братьями или сестрами, не достигшими 14 лет. Если возраст ребенка меньше восьми лет, пенсия назначается независимо от трудоустройства родных погибшего кормильца.

Лантратова попросила главу кабмина Михаила Мишустина рассмотреть возможность повышения возраста таких детей до 18 лет либо, если они являются студентами очной формы обучения, до 23 лет, сообщает РИА Новости.

В России реализуется комплекс мер поддержки участников спецоперации и их семей. Глава государства Владимир Путин подчеркивал важность оказания всей необходимой помощи родным бойцов, задействованных в СВО.

В августе в Государственную думу внесли законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжелораненых участников специальной военной операции (СВО) на Украине от обязательств по кредитам.

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