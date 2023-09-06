СК предъявил обвинение организатору атак дронов на российские аэродромы

Полковнику ВСУ вменяется убийство двух и более лиц

Организатору атак беспилотников на аэродромы России в 2022 году предъявлено заочное обвинение. Полковнику ВСУ Бурдинюку вменяется убийство двух и более лиц, сообщили в пресс-службе СКР.

Военное следственное управление СК России по Центральному военному округу заочно обвинило командира 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. Полковнику Сергею Бурдинюку инкриминируется диверсия, а также покушение организованной группой на убийство двух и более лиц, передает ТАСС.

Бурденюк объявлен в международный розыск. По версии следствия, полковник ВСУ, действуя совместно с представителями руководства Минобороны Украины, организовывал атаки в воздушном пространстве России с последующими нападениями на военные аэродромы. В результате были повреждены самолеты, пострадали военнослужащие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"