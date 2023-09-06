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Путин встретился с главой Минприроды

14:42
  • среда
  • 06 сентября 2023

Министр отчитался о реализации национального проекта "Чистый воздух"

Сегодня в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минприроды Александром Козловым. Он отчитался о реализации национального проекта "Чистый воздух". В 12 городах - участниках программы удалось снизить уровень выброса загрязняющих веществ в атмосферу на 11%, при изначальном плане в 8. Этому способствовала активная модернизация промышленных производств.

Ещё одна важная тема - геологоразведка. Особое внимание тем видам сырья, которые раньше импортировались в Россию. Так, по республике Якутия сформирован перечень из 93-х востребованных ископаемых. Эффективность от запуска всех месторождений превысит два триллиона рублей.

Козлов: "Бюджетную эффективность Якутии оцениваем на десять лет, по другим регионам – пока на три, но готовим параллельно цифры и на десять лет. Готовы также сделать эту работу по Сибири сразу же, как закончим по Дальнему Востоку".
Путин: "В Магадане предполагаемая бюджетная эффективность 187,2 миллиарда?"
Козлов: "Есть по каждому месторождению, какие затраты. Допустим, Магадан, из чего состоит: если мы потратимся… Я считаю, что не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. Это – будущие доходы нашей страны и рабочие места. Потому что месторождения также истощаются. Так у нас по каждому более детальный анализ".
Путин: "Большая работа".
 

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