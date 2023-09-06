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Россия и Индия договорились усиливать координацию

15:07
  • среда
  • 06 сентября 2023

Сергей Лавров встретился с индийским коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили дальнейшее развитие сотрудничества стран в различных сферах, а также на многосторонних международных площадках.

Политики обсудили практические шаги по дальнейшему развитию торгово-экономической и энергетической кооперации, сотрудничества в сфере транспорта, а также финансового взаимодействия.

Как отметил Джайшанкар, во время встречи была дана "полезная оценка нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итоги саммита БРИКС, прошедшего в ЮАР. При этом Путин еще раз поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну. Политики подтвердили готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.

До того страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили возможность поставок российского зерна в регион через Индию и Китай.

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