Россия и Индия договорились усиливать координацию

Сергей Лавров встретился с индийским коллегой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили дальнейшее развитие сотрудничества стран в различных сферах, а также на многосторонних международных площадках.
Политики обсудили практические шаги по дальнейшему развитию торгово-экономической и энергетической кооперации, сотрудничества в сфере транспорта, а также финансового взаимодействия.
Как отметил Джайшанкар, во время встречи была дана "полезная оценка нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества", сообщает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итоги саммита БРИКС, прошедшего в ЮАР. При этом Путин еще раз поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну. Политики подтвердили готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.
До того страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили возможность поставок российского зерна в регион через Индию и Китай.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"