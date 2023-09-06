ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Болезнь легионеров" добралась до детского сада в Варшаве

15:10
  • среда
  • 06 сентября 2023

Дошкольное учреждение продолжает работать

В детском саду Варшавы обнаружили бактерию Legionella, вызывающую легионеллез.

"Проведенные исследования воды на наличие бактерий легионеллы показали положительный результат", - сообщили в местном санэпиде (цитата по РИА Новости).

Детский сад тесно сотрудничает с санэпидом и выполняет его рекомендации. Садик продолжает работать, как как легионеллезом нельзя заразиться от больного человека или от употребления загрязненной воды.

"Заражение происходит только при вдыхании испарений загрязненной воды", - говорится в сообщении.

Вспышку легионеллеза зафиксировали несколько недель назад в Польше на границе с Украиной. Это тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной системы.

По последним данным, в Польше от "болезни легионеров" умерли уже более 20 человек. Распространение заболевания связали с потеплением климата и увеличением средней температуры воздуха.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая в Варшаве
Скорая в Варшаве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.