"Болезнь легионеров" добралась до детского сада в Варшаве

Дошкольное учреждение продолжает работать

В детском саду Варшавы обнаружили бактерию Legionella, вызывающую легионеллез.

"Проведенные исследования воды на наличие бактерий легионеллы показали положительный результат", - сообщили в местном санэпиде (цитата по РИА Новости).

Детский сад тесно сотрудничает с санэпидом и выполняет его рекомендации. Садик продолжает работать, как как легионеллезом нельзя заразиться от больного человека или от употребления загрязненной воды.

"Заражение происходит только при вдыхании испарений загрязненной воды", - говорится в сообщении.

Вспышку легионеллеза зафиксировали несколько недель назад в Польше на границе с Украиной. Это тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной системы.

По последним данным, в Польше от "болезни легионеров" умерли уже более 20 человек. Распространение заболевания связали с потеплением климата и увеличением средней температуры воздуха.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"