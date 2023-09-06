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Минсельхоз предупредил о риске срыва полевых работ в России

15:21
  • среда
  • 06 сентября 2023

К этому может привести дефицит ГСМ

Проблема с наличием горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в нескольких регионах может негативно сказаться на уборочной компании и на севе озимых. Об этом в среду, 6 сентября, предупредил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что "нужно эту задачу решить, чтобы в наличии это появилось", поскольку если из-за нехватки ГСМ "остановим и уборочную и не отсеемся по озимым", это "будет катастрофа", сообщает ТАСС.

В августе Министерство энергетики России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.

В течение лета на биржах фиксировались рекордно высокие цены на топливо. Однако в Минсельхозе заверили, что это не приведет к резкому скачку цен для россиян на сельскохозяйственные товары, в частности, на гречневую крупу.

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