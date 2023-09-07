Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Водолеям следует быть критичным к своим чувствам, а Львам - держаться подальше от финансовых схем

Овны

Остерегайтесь мошенников, обмана или ошибок, некорректной информации. Проследите, не будет ли кто-то намеренно вводить вас в заблуждение, и сделайте выводы.

Тельцы

Финансовые новости, которые придут от друзей, станут предметом спора или даже ссоры. Если вам дорог мир, избегайте обсуждений денежных тем с кем бы то ни было.

Близнецы

Из-за каких-то новшеств, перемен, на работе или учебе у вас неспокойно. Планеты не советуют спорить с начальством или заочно перемывать ему косточки.

Раки

Неизвестно, откуда появятся препятствия, которые могут помешать вашему отпуску, учебе или судебному делу. Ваша задача: все проверять и никому не доверять.

Львы

Держитесь подальше от финансовых схем, которые рекламируют знаменитости или уважаемые вами блогеры. Вам лично это принесет не прибыль, а суету и проблемы.

Девы

Бизнесменам сегодня будет нелегко достичь понимания с деловыми партнерами. Всем остальным день принесет ощущение, что вам чего-то не договаривают.

Весы

Представителям знака, которые находятся в отпуске, учатся или контактируют с иностранцами, нужно быть начеку. Возможны события, требующие трезвого и спокойного подхода.

Скорпионы

Берегите ваши денежки, особенно в детских и спортивных магазинах, а также на развлекательных мероприятиях. В остальном день не принесет вам особых стрессов.

Стрельцы

Вам звезды советуют оставить дома свои розовые очки и настроиться на серьезный лад. День не простит наивности, а также лжи во спасение - будьте честны!

Козероги

Водителям сегодня нужно быть внимательнее за рулем, а пассажирам – на дорогах и в транспорте. А еще не принимайте сегодня новых лекарств и не пейте алкоголь.

Водолеи

Осторожно: влюбленность или творческий порыв могут опустошить ваш счет! Будьте критичны к своим чувствам и обходите стороной магазины любимых товаров.

Рыбы

Уходя из дома, проверьте все краны и выключатели, не забудьте закрыть крепко дверь. Звезды предупреждают о повышенном риске поломок, аварий и краж.

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