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Цифровой сервис по выявлению потенциальных заболеваний запустят в Москве

15:04
  • среда
  • 06 сентября 2023

Цифровые сервисы высвобождают время врачей и повышают качество медпомощи

В Москве будет внедрена технология искусственного интеллекта, которая сможет анализировать медицинские данные пациентов и предупреждать возможные заболевания. Об этом сегодня рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что современные цифровые сервисы высвобождают время врачей. Страхуют от ошибок и повышают качество медицинской помощи. Искусственный интеллект последние два года сопровождает приём каждого врача в поликлинике. В ближайшее время электронные медкарты пациентов появятся и в стационарах столицы. Несмотря на то, что это непростой процесс.

"Придется больше отвечать на вопросы, разъяснять, комментировать, объяснять последствия проводимых процедур и тактики лечения. Я понимаю, что это сложно, я понимаю, что мы к этому не привыкли, но у нас с вами нет другого выхода. Мы должны двигаться в этом направлении, потому что открытость, вовлеченность, повышает доверие и в результате качество оказанных услуг", - сообщила Ракова.

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