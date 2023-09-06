Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

Сообщений о жертвах пока не поступало

Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Как сообщает портал E1, ЧП произошло в одной из квартир дома №32 по улице Циолковского.

Взрывной волной выбило окна. Асфальт у дома усеян осколками стекла и обломками рам. Причина взрыва пока не выяснена, пишет Е1 в Telegram.

У здания дежурят пожарные и спасатели. Ожидается прибытие бригады скорой помощи. Данных о пострадавших и жертвах пока нет. Подробности происшествия выясняют экстренные службы.

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