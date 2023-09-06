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В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев

15:32
  • среда
  • 06 сентября 2023

Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудит с представителями киевского режима проблема контрнаступления ВСУ, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Государственного департамента США.  

Песков прокомментировал приезд Блинкена в Киев
Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства США прибыл в украинскую столицу сегодня. По данным местных СМИ, цель официального визита высокопоставленного чиновника в Киев неизвестна. Позднее на приезд Блинкена на Украину отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, такие действия американских политиков указывают на стремление Вашингтона поддерживать киевский режим "до последнего украинца".

"Секретарь Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для обсуждения текущего контрнаступления", - говорится в заявлении.

В Госдепе также добавили, что одной из центральных тем для обсуждения будет послевоенное восстановление Украины. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, американские партнеры готовы приложить усилия для "восстановления и реконструкции" украинской инфраструктуры.

Сотрудники ведомства уточнили, что Вашингтон заинтересован в оказании киевскому режиму всей необходимой помощи для обеспечения энергетической безопасности Украины в предстоящий отопительный сезон. Иными словами, стратегическая цель визита Блинкена в Киев заключается в обсуждении дальнейшей поддержки украинской армии в противостоянии с российскими военными в зоне СВО, заключили в американском Госдепе.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на 250 млн долларов. По словам высокопоставленного чиновника, в очередной транш будут включены не только снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, но и ракеты для систем противовоздушной обороны.    

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