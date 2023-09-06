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Киев решил подать в суд на Польшу и ЕС за запрет на экспорт зерна

15:25
  • среда
  • 06 сентября 2023

Делом займется ВТО

Киев пригрозил подать иск во Всемирную торговую организацию на Польшу и Евросоюз. Повод – возможное продление запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

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Заявление заместителя министра экономики Украины Тараса Качка приводит Politico. По его словам, Украина не намерена немедленно принимать ответные меры. Однако угроза интересам Киева вынуждает украинские власти передать это дело в ВТО.

Ранее пять граничащих с Украиной стран ЕС ввели запрет на экспорт украинского зерна. Таким образом они решили защитить интересы своих фермеров, которые страдали от обвала цен, не выдерживая конкуренции с дешевой украинской продукцией.

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