Киев решил подать в суд на Польшу и ЕС за запрет на экспорт зерна

Делом займется ВТО

Киев пригрозил подать иск во Всемирную торговую организацию на Польшу и Евросоюз. Повод – возможное продление запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

Заявление заместителя министра экономики Украины Тараса Качка приводит Politico. По его словам, Украина не намерена немедленно принимать ответные меры. Однако угроза интересам Киева вынуждает украинские власти передать это дело в ВТО.

Ранее пять граничащих с Украиной стран ЕС ввели запрет на экспорт украинского зерна. Таким образом они решили защитить интересы своих фермеров, которые страдали от обвала цен, не выдерживая конкуренции с дешевой украинской продукцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"