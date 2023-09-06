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Ветеранов СВО подготовят для преподавания ОБЖ в школах

15:39
  • среда
  • 06 сентября 2023

Об этом рассказали в Минпросвещения

Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции (СВО) и участников боевых действий создан для преподавания в школах нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом в среду, 6 сентября, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Глава Минпросвещения уточнил, что данный центр организован на базе Государственного университета просвещения, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российских школьников научат противодействовать беспилотным летательным аппаратам противника и использовать их на поле боя. Об этом говорится в рабочей программе школьного курса начальной военной подготовки.

До этого вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что военная подготовка в стране "достаточно сильно" ослабла, хотя "каждый молодой человек должен уметь защищать Родину", а сейчас "самое время вспомнить об этом".

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