Ветеранов СВО подготовят для преподавания ОБЖ в школах

Об этом рассказали в Минпросвещения

Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции (СВО) и участников боевых действий создан для преподавания в школах нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом в среду, 6 сентября, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения уточнил, что данный центр организован на базе Государственного университета просвещения, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российских школьников научат противодействовать беспилотным летательным аппаратам противника и использовать их на поле боя. Об этом говорится в рабочей программе школьного курса начальной военной подготовки.

До этого вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что военная подготовка в стране "достаточно сильно" ослабла, хотя "каждый молодой человек должен уметь защищать Родину", а сейчас "самое время вспомнить об этом".

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