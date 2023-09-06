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МИД России оценил новые предложения по зерновой сделке

15:57
  • среда
  • 06 сентября 2023

Идеи ООН уже показали свою несостоятельность

Новые предложения ООН по возобновлению черноморской инициативы не могут стать основой для нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции в беднейшие регионы мира, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление МИД России.

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Напомним, что накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил главе внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову новое предложение по возобновлению черноморской инициативы. По данным СМИ, новое предложение главы международной организации является лишь "компиляцией" ранних идей, которые уже показали свою несостоятельность на практике.

"Нынешние предложения ООН никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельскохозяйственного экспорта", - говорится в заявлении.

В МИД России также добавили, что на сегодняшний день нет реальных альтернатив "переподключения" отечественных денежно-кредитных организаций к SWIFT для осуществления транзакций в рамках экспорта российского зерна.  

При этом российские дипломаты подчеркнули, что американские и европейские партнеры уже на протяжении года "обещают" Москве создать специальную страховую платформу для экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции.

"По непонятным причинам это не сделано до сих пор", - заключили в министерстве иностранных дел.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки готовой продукции в нуждающиеся страны. По словам турецкого лидера, именно такие действия позволят предотвратить продовольственный кризис в мире.

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