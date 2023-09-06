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Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за нарушений прав россиян в Латвии

18:06
  • среда
  • 06 сентября 2023

В стране нужно подтвердить знание государственного языка и наличие доходов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в ООН и Совет Европы в связи с угрозой выселения русскоязычных граждан из Латвии.

Со 2 сентября постоянные виды на жительство россиян в этой стране стали недействительными. А чтобы получить новый документ, нужно подтвердить знание государственного языка и наличие доходов. Те, кто не сдаст экзамен по латышскому, уже в этом месяце начнут получать от МВД уведомления с требованием покинуть страну.

В Латвии проживает менее двух миллионов человек. Из них почти 40% - русскоязычные. Татьяна Москалькова назвала умышленное создание условий, при которых людей вынуждают покинуть страну, грубейшим нарушением прав граждан, особенно - пожилого возраста.

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