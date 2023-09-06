Вице-маршал Белл: российская армия разносит в щепки ВСУ

Британский военный оценил состояние украинских войск

Вооруженные силы Украины на пороге катастрофы. Украинскую армию сейчас разносят в щепки, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Как сказал Белл в эфире канала Sky News, ВСУ из-за контрнаступления несет очень большие потери. Это создает возможности для российской армии: если ВС России нанесут удар, то отбросят украинцев на значительное расстояние.

По мнению военного эксперта, украинские власти могут начать мирные переговоры. Есть второй вариант - "заморозить" конфликт до весны 2024 года. Вице-маршал считает, что оба эти варианта несут большие риски для Киева.

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