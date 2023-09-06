Американские чиновники обеспечат киевский режим всем необходимым

Американские политики увидели заметный прогресс в наступательных действиях ВСУ в зоне военной спецоперации. Об этом в ходе выступления в МИД Украины заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Публикации либеральных медиа Запада неоднократно указывали не только на несостоятельность украинского контрнаступления, но и на недовольство среди политических союзников киевского режима действиями ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. Так, например, журналисты издания Business Insider, ссылаясь на комментарии авторитетных военных аналитиков, подчеркнули, что на сегодняшний день Вашингтон крайне недоволен стратегией украинского командования при осуществлении наступления.

"Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует", - заявил Блинкен, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американские чиновники продолжат поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией. По его словам, на данный момент западные союзники Киева должны обеспечить ВСУ всем необходимым для перехода украинских военных к потенциальной "стратегии обороны" в зоне СВО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на колоссальную поддержку стран "коллективного" Запада, украинское контрнаступление "с треском провалилось". Позднее российский лидер отметил, что ВС России противостоят на Украине исключительно "националистам и их последователям".

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