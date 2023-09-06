Новый глава Минобороны Украины пообещал сделать все для победы Киева

ВСУ продолжат контрнаступление

Командование ВСУ сделает все возможное для возвращения подконтрольных на данный момент ВС России украинских территорий в состав страны. Об этом в ходе очередного брифинга заявил новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Сегодня украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность министра обороны страны. Напомним, что буквально несколько дней назад в СМИ появилась информация о намерении на тот момент еще действующего главы Минобороны Украины Алексея Резникова подать в отставку. Позднее эту новость подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, такие кадровые перестановки позволят "реанимировать" провальное контрнаступление ВСУ.

"Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины", - заявил Умеров, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что рано или поздно украинские военные смогут "освободить каждый сантиметр" страны. По его словам, именно для осуществления этой цели были инициированы недавние кадровые перестановки в Минобороны Украины.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов заявил, что киевский режим планирует усилить мобилизационную компанию на Украине для восполнения потерь ВСУ в ходе провального контрнаступления. По мнению политолога, именно для этой цели Минобороны Украины расширило список болезней, по которому оценивается годность граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"