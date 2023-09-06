Киев шокирован оборонительным потенциалом российских военных

Оборонительная тактика российского командования с активным применением минных полей на ключевых направлениях фронта в хоне военной спецоперации сорвала планы киевского режима при реализации контрнаступления, передает издание Forbes со ссылкой на комментарий военного аналитика Дэвида Экса.

Западные СМИ уже неоднократно опубликовали статьи, в которых военные аналитики расхваливали оборонительный потенциал российской армии в зоне СВО. Так, например, журналисты издания The Wall Street Journal отметили, что одной из причин провал украинского контрнаступления является новейшая система минирования ВС России.

Как отметил аналитик, сразу после начала украинского контрнаступления российский генералитет внес ряд изменений в оборонительную доктрину ВС России, которые позволили сломить ход наступательных действий украинских военных. По мнению Экса, наиболее весомой корректировкой является внесение в доктрину положения об использовании "широкомасштабных минных заграждений" в зоне СВО.

"Это оказало немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ", - констатировал Экс, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что военнослужащие ВСУ были шокированы количеством минных полей. По его словам, на сегодняшний день у украинской армии до сих пор нет какого-либо специализированного оборудования для расчистки "плотных и обширных" минных полей ВС России.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что российские военные соорудили в зоне СВО минные поля "размером с Западную Германию". По мнению высокопоставленного дипломата, масштабные минные заграждения ВС России привели к замедлению контрнаступления ВСУ.

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