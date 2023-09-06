Express: в НАТО началась паника из-за мощного удара ВС России у границы альянса

Минобороны Румынии уже опровергло эту информацию

Авиационные удары ВС России по стратегическим объектам военной инфраструктуры киевского режима недалеко от румынско-украинской границы вызвали панику в НАТО, передает издание Express со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Напомним, что накануне официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил о падении беспилотника ВС России на румынской территории. Позднее в Минобороны Румынии опровергли эту информацию, уточнив, что российские военные никогда не создавали прямых угроз безопасности "национальной территории страны".

"Атаки российских БПЛА рядом с рубежами НАТО вызвали панику", - заявил один из военных аналитиков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы публикации подчеркнули, что в результате действий российской авиации была уничтожена исключительно инфраструктура Минобороны Украины, расположенная на территориях морских портов Рени и Измаил.

Ранее главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак заявил, что на фоне конфликта на Украине руководство НАТО решило пригрозить России учениями в Балтийском море. По словам немецкого офицера, такими действиями страны-участницы военно-политического блока планируют направить российской стороне "четкий сигнал бдительности".

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