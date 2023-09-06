Особая роль в этих программах была отведена Украине

Бывший президент США Барак Обама способствовал продвижению биологических программ Пентагона за рубежом. Об этом в ходе очередного брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как отметил представитель Минобороны России, в распоряжении Москвы попали официальные документы, подтверждающие участие американских политиков и дипломатов в программе "Повышения биобезопасности". По данным Кириллова, эти материалы указывают на причастность политического истеблишмента США в продвижении биологических программ Пентагона на территориях других государств.

"Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", - заявил Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом начальник войск РХБЗ подчеркнул, что особое внимание Вашингтон уделял таким странам, как Ирак, Уганда, Индонезия, Кения, Филиппины и Украина. По его словам, именно киевскому режиму отвели "особую роль" в продвижении на территории страны американских биологических программ.

Он также добавил, что администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает продвигать интересы американского оборонного ведомства в данной сфере. Иными словами, конечная цель Вашингтона заключается в установлении "глобального контроля за биологической обстановкой", заключил он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что биологические программы США могут быть нацелены на создание расово-ориентированных вирусов. По его словам, Москва крайне обеспокоена программами, которые курирует Пентагон на территориях стран Центральной Азии.

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