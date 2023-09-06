Президент Румынии рассказал о мерах на случай падения дрона на территорию НАТО

ВС России никогда не создавали угроз территориальному пространству страны

Руководство НАТО согласовало план действий на случай падения БПЛА ВС России на территории стран-участниц военно-политического блока. Об этом в интервью изданию Digi24 заявил Румынии Клаус Йоханнис.

Напомним, что накануне в украинских СМИ появилась информация о падении российского беспилотника на территории Румынии. В МИД Украины подтвердили эту новость, ссылаясь на комментарий румынского пограничника. Позднее в Минобороны Румынии опровергли эти публикации, отметив, что российские военные никогда не создавали угроз "национальному пространству" страны.

"На последнем саммите НАТО мы определились с некоторыми конкретными вещами. Я точно знаю, кто, когда и что должен делать, если что-то упадет на землю НАТО", - заявил Йоханнис, чьи слова приводит РБК.

При этом румынский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день у Североатлантического альянса есть определенный план действий на каждый из возможных инцидентов. По его словам, несмотря на наличие этих планов, власти Румынии не хотят, чтобы на территории их страны происходили подобные происшествия.

Он также добавил, что заявления украинской стороны о падении российского БПЛА на территорию Румынии не имеют ничего общего с действительностью.

"Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством", - заключил президент.

Ранее журналисты издания Express сообщили, что авиаудары ВС России по стратегическим объектам военной инфраструктуры Киева недалеко от румынско-украинской границы вызвали панику в НАТО. По данным военных аналитиков издания, такие действия могут привести к "новому витку" эскалации в регионе.

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