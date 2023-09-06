Хозяин навестил вассала: что заявил Энтони Блинкен в Киеве

Отказываться от марионетки Зеленского Вашингтон пока не собирается

Вашингтон намерен выделить ещё 200 миллионов долларов на военную помощь Киеву. Объявить о планах Белого дома в украинскую столицу сегодня приехал лично госсекретарь США. Также в планах Энтони Блинкена обсудить с президентом Украины потребности страны в области безопасности, энергетики и гуманитарной сфере.

На этих кадрах - квинтэссенция отношений Вашингтона и Киева. Принимающая сторона, похоже, не поняла, кто здесь хозяин. Госсекретарь США потрепал по шее собаку в желто-синей амуниции, попозировал с псом перед журналистами. Так же американцы заигрывают и с Украиной. Показательно, что Энтони Блинкен лишь сделал вид, что подкармливает пса - еду животному принес владелец. Ровно так же, как и с американской военной помощью Киеву, львиная доля которой оседает в оборонно-промышленном комплексе США и карманах американского истеблишмента. На этот раз, чтобы встряхнуть провальное контрнаступление? Блинкен приехал с обещаниями 200 миллионов долларов и моральной поддержкой.

"Я здесь, прежде всего, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украины. Мы увидели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе", - заявил Блинкен.

Это громкое заявление госсекретарь сделал после посещения вместе с главой МИДа Украины кладбища украинских солдат. Количество свежих могил его не смутило. Так же, как и то, что обниматься и дружески похлопывать по плечу приходится представителей нацистского режима. В городе, из которого его дед Морис Блинкен в начале 20 века бежал от еврейских погромов. Внук Энтони, правда, утверждает, что предок уезжал из России. В Кремле прокомментировали очередной вояж заокеанских кураторов:

"Они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны, вести войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег".

Более половины граждан США выступают против дальнейшего финансирования Украины. И это, согласно опросам симпатизирующего демократам и Байдену CNN. Но отказываться от марионетки Зеленского Вашингтон пока не собирается.

"У США нет особых причин отказываться от Украины. Это было бы убийством гусыни, несущей золотые яйца. Даже если США будут тратить на Украину 200 млрд в год, это составит менее 3% их бюджета", - рассуждает Джордж Самуэли, сотрудник института глобальной политики США.

Дефицит казны США приблизился к опасному рекорду и в этом году уже достиг триллиона 700 миллиардов долларов - то есть расходы на четверть превышают доходы. А потому республиканцы в Конгрессе блокируют запрашиваемые Байденом 24 миллиарда для Киева.

В немецком парламенте начали обсуждение бюджета на следующий год. Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает: необходимо урезать соцвыплаты, в том числе детские пособия, чтобы увеличить расходы на оборону и Украину. Новая партия помощи - это более 10 тысяч боеприпасов для зенитных установок, свыше 8 с половиной миллионов патронов, 32 грузовика, четыре тягача для танков.

"Альтернатива для Германии", чьи рейтинги на прошлой неделе достигли очередного рекорда - 22 процентов - заявляет: хватит превращать страну в дойную корову Украины. Правда, как только депутат от партии заикнулся о теракте на "Северных потоках", его тут же прервали. В демократической ФРГ есть запретные темы.

"Каждый пятый ребенок в Германии приходит в школу голодным. Несмотря на это, с февраля 2022 года правительство ФРГ выделило 787 миллионов евро на поддержку Украины. Солдатам Бундесвера, дислоцированным в Литве, в прошлом году не хватало даже нижнего белья и курток. Зато Украине наше правительство готово предоставить еще 16 миллиардов", - заявил Маркус Фронмайер.

Сегодня Рада утвердила нового министра обороны Рустема Умерова. Который, как и предшественник Резников, будет осваивать миллиарды евро и долларов.

Пока Зеленский создает видимость борьбы с коррупцией, на одном из украинских предприятий сотрудники получили на электронную почту такие письма. Компания уведомила работников, что с 15 сентября все они недосчитаются четверти зарплаты. Якобы удержанные деньги пойдут на получение официальных гарантий освобождения от мобилизации. То есть огромные суммы собирают на взятку военкомам.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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