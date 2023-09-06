В США вынесли очередной приговор по делу о штурме Капитолия

Один из подсудимых получил более 20 лет лишения свободы

В США огласили очередной приговор по делу о штурме Капитолия 6 января 21 года. Самый строгий вердикт - 22 года лишения свободы - вынесли в отношении подсудимого, которого в тот день вовсе не было в Вашингтоне - за пост поддержки сторонников Трампа в соцсетях. Всего же по этому делу осуждены уже более 600 человек. И чем дальше идёт расследование, тем больше вопросов появляется. Например, причём тут украинские националисты?

С "узниками 6 января" американская репрессивная машина не церемонится. По данным прессы, у заключённых ограничен доступ к адвокатам и медпомощи. Их содержат в одиночных камерах как террористов. И регулярно подвергают пыткам. В таких нечеловеческих условиях бывшему лидеру ультраправого движения "Гордые парни" Энрике Таррио придется провести 22 года. Это самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия.

"Судья заявил, что Энрике Таррио сыграл ключевую роль в нападении на Капитолий, поскольку помогал координировать действия около 200 человек, причастных к наиболее серьезным нарушениям", - пишут СМИ.

При этом судья точно знал, что Таррио 6 января 2021 года даже не было в Вашингтоне. А провинился он, как следует из материалов дела, лишь тем, что написал довольно абстрактное сообщение своим сторонникам: "Делайте, что должны!".

Похожая история и с приговором другому члену движения "Гордые парни" - Джо Биггсу дали 17 лет тюрьмы. Фемида закрыла глаза на то, что в толпе он ни на кого не нападал и вообще вел себя мирно. Всего по делу о штурме Капитолия осуждены уже 600 человек. В преступном сговоре с целью осуществить госпереворот обвиняют и самого Дональда Трампа, снова баллотирующегося на пост президента.

К событиям 6 января до сих пор много вопросов. Например, почему сотрудники правопорядка не выставили серьёзного оцепления и почти беспрепятственно позволили толпе ворваться в американский Конгресс? Ведь предупреждения о готовящейся провокации поступали - об этом почти сразу рассказал газете "Вашингтон пост" бывший начальник полиции Капитолия Стивен Санд. Все тревожные сигналы ему приказано было игнорировать.

"За три дня до 6 января 2021 года, в ожидании большого скопления людей, Санд попросил привести Национальную гвардию в состояние повышенной готовности. Но его просьба была отклонена. О подкреплении он умолял военных генералов и в день X. Но те не спешили помогать, пока не стало слишком поздно для Капитолия. Позже Санд обнаружил, что Пентагон усилил защиту домов чиновников в Вашингтоне, ни один из которых при этом так и не был атакован", - пишут СМИ.

И это далеко не все. По данным адвокатов осужденного Биггса, в толпе в тот день были замечены десятки федеральных агентов - они выступали в роли провокаторов. Засветился там и координатор леворадикального движения "Антифа", ярый противник Трампа Джо Салливан. И, пожалуй, наиболее яркий пример - прославившийся на весь мир Шаман, тот самый - с рогами и в меховой шапке - актер Джейк Анджели. Как позже выяснится, профессиональный "протестующий". Вот он на митинге BLM. А это уже у Капитолия. Причем, рядом с ним украинец Сергей Дубинин, связанный с запрещенным в России "Азовом". Фотографию публикует американская журналистка Лора Лумер.

Версия у журналистки такая: ЦРУ активно использует неонацистов не только на Украине, но и в США. Цель - дискредитировать американских правых. В первую очередь, Дональда Трампа.

Эти кадры - в подтверждение. Подконтрольная республиканцам Флорида. Шествие местных фашистов. Они называют себя "Племя крови". Свастики, черепа, характерные жесты, татуировки. У кого-то расписаны даже лица. И самое интересное - все поддерживают Джо Байдена и Украину.

Похоже, для представителей американского истеблишмента их цели действительно оправдывают любые средства. Даже такие, вердикт которым, казалось бы, навсегда вынесли в Нюрнберге.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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