Уровень доверия россиян к отечественным продуктам растет

Этот вопрос обсуждался на встрече премьера с главой Роскачества

Более двух третей российских потребителей сегодня отдают предпочтение отечественным продуктам питания. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым.

Тот доложил, что ведомство проверило почти 90 процентов продуктов из базовой потребительской корзины. Причём, многие исследования проходили по запросу потребителей.

Михаил Мишустин указал на то, что у покупателей должна быть объективная информация о продуктах, услугах и товарах. А производители, в первую очередь, должны заниматься делом - проверки для них не должны доставлять затруднений.

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