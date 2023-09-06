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В Бундестаге поблагодарили Россию за несерьезное отношение к заявлениям Бербок

19:16
  • среда
  • 06 сентября 2023

Главу МИД ФРГ в очередной раз раскритиковали

Москва правильно оценила высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "войне с Россией". Об этом в ходе очередного брифинга заявил депутат парламентской партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер.   

Глава МИД ФРГ потратила более 100 тысяч евро на визажиста
Глава МИД ФРГ назвала украинское зерно "кокаиновым"

Напомним, что в конце января на заседании ПАСЕ глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила о "ведении странами ЕС войны с Россией". Уточняется, что эти высказывания спровоцировали волну критики в отношении правительства ФРГ.     

"Я очень благодарен русским, что они не восприняли наше объявление войны всерьез", - заявил Койтер, чьи слова приводит РИА Новости.   

При этом немецкий депутат упрекнул действующего министра иностранных дел страны в недостаточном знании английского языка. По его словам, дипломаты такого высокого уровня должны в совершенстве знать языки для "более легкого" выстраивания отношений с представителями других государств.

"Экономьте, пожалуйста, на визажистах и инвестируйте лучше в свой английский", - порекомендовал депутат Бербок.

Ранее глава МИД Германии Аннелина Бербок назвала украинское зерно "кокаиновым". По данным СМИ, такое заявление высокопоставленный дипломат сделала в ходе совместной пресс-конференции с румынским коллегой.

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