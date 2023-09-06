В Бундестаге поблагодарили Россию за несерьезное отношение к заявлениям Бербок

Главу МИД ФРГ в очередной раз раскритиковали

Москва правильно оценила высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "войне с Россией". Об этом в ходе очередного брифинга заявил депутат парламентской партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер.

Напомним, что в конце января на заседании ПАСЕ глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила о "ведении странами ЕС войны с Россией". Уточняется, что эти высказывания спровоцировали волну критики в отношении правительства ФРГ.

"Я очень благодарен русским, что они не восприняли наше объявление войны всерьез", - заявил Койтер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом немецкий депутат упрекнул действующего министра иностранных дел страны в недостаточном знании английского языка. По его словам, дипломаты такого высокого уровня должны в совершенстве знать языки для "более легкого" выстраивания отношений с представителями других государств.

"Экономьте, пожалуйста, на визажистах и инвестируйте лучше в свой английский", - порекомендовал депутат Бербок.

Ранее глава МИД Германии Аннелина Бербок назвала украинское зерно "кокаиновым". По данным СМИ, такое заявление высокопоставленный дипломат сделала в ходе совместной пресс-конференции с румынским коллегой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"