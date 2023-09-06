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Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву

19:50
  • среда
  • 06 сентября 2023

Действия Запада не приведут к миру на Украине

Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за регулярных поставок западных вооружений киевскому режиму. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель постоянного председателя России при международной организации Дмитрий Полянский.

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"Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину", - написал Полянский.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что такие действия стран коллективного Запада лишь приводят к эскалации украинского кризиса. По его словам, американские и европейские политики намеренно "оттягивают" возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Он также добавил, что российская сторона постарается выбрать "достойного докладчика", который наконец-то "откроет глаза" мировой общественности на преступления, которые совершают военнослужащие ВСУ, используя оружие и боеприпасы стран-участниц НАТО.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные используют западные вооружения против мирного населения Донбасса и других регионов. По мнению высокопоставленного дипломата, администрация действующего президента США Джо Байдена принимает некомпетентные политические решения, которые в перспективе приведут к эскалации конфликта на Украине.

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