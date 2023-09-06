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Катамаран с российскими учеными потерпел крушение в Австралии после нападения акул

20:19
  • среда
  • 06 сентября 2023

Никто не пострадал

Катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way потерпел крушение у берегов Австралии после нападения стаи акул, передает Telegaram-канал экспедиции.

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Как уточнили в экспедиции, всего на группу российских ученых было совершено две атаки акул. Первый инцидент с обитателя морских глубин привел к значительному повреждению баллонов катамарана. В результате второго происшествия судно оказалось в "крайне плачевном состоянии" и не могло продолжать плавание.

"Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул примерно в 835 км к юго-востоку от Австралии", - говорится в сообщении.

При этом в экспедиции подчеркнули, что экипаж не смог самостоятельно эвакуироваться с тонущего судна из-за отсутствия необходимых спасательных приборов.

По данным ТАСС, активация аварийного радиомаяка позволила экипажу связаться с командиром грузового судна Dugong Ace, который дал указание морякам подобрать бедствующих в океане россиян. В информагентстве также добавили, что никто из ученых в результате чрезвычайной ситуации не пострадал.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении акулы на российского туриста в Хургаде. По данным российского посольства в Египте, в результате нападения морского хищника россиянин скончался на месте.

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Члены экипажа российского катамарана
Члены экипажа российского катамарана
Спасение членов экипажа катамарана
Спасение членов экипажа катамарана
Спасение членов экипажа катамарана
Спасение членов экипажа катамарана
Спасение членов экипажа катамарана
Спасение членов экипажа катамарана
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