Катамаран с российскими учеными потерпел крушение в Австралии после нападения акул

Никто не пострадал

Катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way потерпел крушение у берегов Австралии после нападения стаи акул, передает Telegaram-канал экспедиции.

Как уточнили в экспедиции, всего на группу российских ученых было совершено две атаки акул. Первый инцидент с обитателя морских глубин привел к значительному повреждению баллонов катамарана. В результате второго происшествия судно оказалось в "крайне плачевном состоянии" и не могло продолжать плавание.

"Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул примерно в 835 км к юго-востоку от Австралии", - говорится в сообщении.

При этом в экспедиции подчеркнули, что экипаж не смог самостоятельно эвакуироваться с тонущего судна из-за отсутствия необходимых спасательных приборов.

По данным ТАСС, активация аварийного радиомаяка позволила экипажу связаться с командиром грузового судна Dugong Ace, который дал указание морякам подобрать бедствующих в океане россиян. В информагентстве также добавили, что никто из ученых в результате чрезвычайной ситуации не пострадал.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении акулы на российского туриста в Хургаде. По данным российского посольства в Египте, в результате нападения морского хищника россиянин скончался на месте.

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