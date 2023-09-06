На Грозный обрушился ливень с градом и ураганным ветром

Рекламные щиты срывало с опор

Кадры из Грозного. На столицу Чеченской республики в среду вечером обрушились ливень с градом и ураганным ветром.

Порывы были настолько сильные, что рекламные щиты срывало с опор, а сами опоры ломались как спички. Повреждены кровли домов, на улицах повалены деревья. Информация о пострадавших уточняется.

В некоторых районах города дороги превратились в полноводные реки, оборваны линии электропередачи. Энергетики в оперативном порядке налаживают подачу света. А коммунальщики расчищают магистрали от веток, поваленных деревьев и откачивают воду.

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе вновь ожидаются сильные дожди с грозой и градом.

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