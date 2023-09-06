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Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна

20:45
  • среда
  • 06 сентября 2023

На данный момент стороны решают организационные вопросы

Москва и Анкара достигли принципиального соглашения о поставке одного миллиона тонн зерна. Об этом в ходе очередного брифинга заявил заместитель главы МИД России Александр Глушко.

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Напомним, что буквально несколько дней назад президент России Владимир Путин принимал в Сочи турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Позднее в МИД России уточнили, что одной из центральных тем переговоров двух лидеров будет возвращение Москвы к реализации черноморской инициативы.   

"Все принципиальные договоренности достигнуты", - заявил Глушко, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ближайшее время Россия и Турция вступят в "рабочие контакты" по этому вопросу. По его словам, на данный момент российские и турецкие дипломаты работают над техническими нюансами схемы поставок сельскохозяйственной продукции в беднейшие регионы мира.  

Он также добавил, что стороны соглашения уже начали рассматривать потенциальные логистические маршруты транспортировки российского зерна.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет оказывать содействие Москве в переработке российского зерна для дальнейшей отправки готовой продукции в нуждающиеся страны. По его словам, для осуществления таких планов Россия и Турция должны приложить значительные усилия.  

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