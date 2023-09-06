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Пентагон: США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном

21:05
  • среда
  • 06 сентября 2023

Боеприпасы предназначены для танков Abrams

Американские власти в рамках нового пакета военной помощи ВСУ передадут киевскому режиму снаряды с обедненным ураном, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Пентагона.

WSJ: США предоставят Украине танковые снаряды с обедненным ураном
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Уточняется, что очередной транш военной помощи Киеву будет включать "урановые снаряды", предназначенные для американских танков Abrams.

По данным Пентагона, Вашингтон планирует передать киевскому режиму 120 миллиметровые снаряды, которые содержат сердечник из обедненного урана. Примечательно, что, несмотря на анонс таких поставок, тяжелые танки Abrams все еще не прибыли на территорию Украины.

В американском оборонном ведомстве также добавили, что новый пакет военной помощи будет включать специализированное оборудование для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды различных калибров.  

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что анонсированные западными странами поставки "урановых снарядов" превратят Украину в "непригодную для жизни пустошь". По мнению высокопоставленного дипломата, использование подобных боеприпасов украинскими военными уже привело к радиоактивному заражению украинских земель.  

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