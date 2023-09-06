Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов в России

Ограничивать их работу никто не планирует

Запрещать работу VPN-сервисов на территории России не имеет никакого смысла. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн.

"Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя", - написал Хинштейн.

При этом парламентарий подчеркнул, что правоохранительные органы не должны преследовать российских граждан за использование таких сервисов.

Он также добавил, что VPN-сервисы, действительно, собирают персональные данные пользователей и передают их "третьим лицам". По его словам, для предотвращения утечки персональных данных в Сеть необходимо "систематических" доносить до граждан России об опасности использования таких сервисов.

"Блокировками эту проблему не решить", - заключил он.

Ранее депутат Госдумы России Александр Хинштейн заявил, что на сегодняшний день власти не планируют прорабатывать какие-либо инициативы по ограничению деятельности VPN-сервисов на территории России. По мнению парламентария, наказывать российских граждан за использование таких сервисов в повседневной жизни не имеет смысла.

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