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"У России больше шансов": в США назвали победителя в конфликте на Украине

22:02
  • среда
  • 06 сентября 2023

Российские военные имеют больше ресурсов

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского продолжать провальное контрнаступление ВСУ принесет России победу в зоне военной спецоперации. Об этом в интервью изданию 19FortyFive заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

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"Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит", - заявил Дэвис, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что российские военные не могут потерпеть поражение в противостоянии с украинской армией в зоне СВО из-за "ресурсного и демографического превосходства" Москвы над Киевом. По его словам, оборонно-промышленный потенциал России уже доказал, что, несмотря на поставки западных вооружений ВСУ, отечественные заводы могут производить оружие и боеприпасы на "сверхвысоком уровне".

Он также добавил, что, согласно исследованию военно-морской академии Naval Postgraduate School, на сегодняшний день Россия обладает значительным преимуществом над Украиной в количестве наземного и летательного оружия. Иными словами, киевский режим не способен одержать победу в противостоянии с российскими военными, заключил аналитик.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что военнослужащие ВСУ будут вынуждены перейти в "глухую оборону" из-за успеха российских военных на Харьковском направлении. По мнению военного аналитика, несмотря на поддержку со стороны стран Запада, украинская армия так и не смогла достичь каких-либо "заметных успехов" при реализации наступательных действий в зоне СВО.

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