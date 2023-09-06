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Bloomberg: страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине

22:31
  • среда
  • 06 сентября 2023

Саммит группы пройдет 9 сентября в Нью-Дели

Страны "Большой двадцатки" выработали единый подход относительно украинского кризиса, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник из правительства Франции.

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"Страны G20 пришли к единому походу относительно конфликтной ситуации на Украине", - заявил собеседник агентства, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность французский чиновник подчеркнул, что на данный момент страны "Двадцатки" пытаются найти "компромисс" с представителями России. По его словам, дипломаты стран-участниц политического объединения уже ведут работу в данном направлении.

Уточняется, что саммит группы "Большой Двадцатки" пройдет в период с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. В заседании саммита примут участие порядка 30 государств. Российскую делегацию возглавит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.   

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