Третий за сутки дрон сбила ПВО над Брянской областью

Обломки повредили здание железнодорожного вокзала

Силы противовоздушной обороны 7 сентября пресекли три попытки киевского режима атаковать объекты на территории России. Третий за сутки беспилотник сбит на подлете к Брянску около 7 часов утра, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Богомаз сообщал об уничтожении силами российской ПВО в интервале с 5 до 7 часов утра еще двух украинских дронов. Обломки одного из них повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск-1 и несколько автомобилей на привокзальной площади.

Ликвидацию беспилотника ВСУ подтвердили и в Минобороны России. Как указано в сообщении военного ведомства, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО.

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