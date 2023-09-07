В Ростовской области уничтожены два украинских БПЛА

Украина по-прежнему пытается атаковать российскую территорию

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 7 сентября, сработала в Ростовской области. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, это произошло около 03:00 в Ростове-на-Дону. Силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, один упал за городом, в западной части Ростова, второй — в центре.

Пострадал один человек, несколько автомобилей получили повреждения.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что полковнику ВСУ Сергею Бурдинюку заочно предъявлено обвинение в организации атак беспилотников на аэродромы России в 2022 году. Украинскому военному вменяют диверсию и покушение организованной группой на убийство двух и более лиц.

Спикер МИД России Мария Захарова указывала, что поставляемые Австралией на Украину БПЛА применяются военнослужащими ВСУ для ударов по объектам критической инфраструктуры, расположенных на территории России. При этом Австралия уверяла, что ее дроны будут использоваться Киевом только для разведки.

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