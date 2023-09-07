Разведчик рассказал о скоплении ВСУ в районе Часового Яра и Богдановки

Россия продолжает спецоперацию

Скопление украинских военных зафиксировано в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском в Донбассе. Об этом в четверг, 7 сентября, рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.

По словам собеседника РИА Новости, ВСУ проводят ротацию в Часовом Яре и Богдановке, оттуда подвозят боеприпасы на позиции у линии фронта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Киев, рассказал про "заметный прогресс" в наступательных действиях ВСУ в зоне военной спецоперации. По словам политика, это "очень радует".

Новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров заверил, что командование ВСУ сделает все возможное для возвращения подконтрольных на данный момент ВС России украинских территорий в состав страны.

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