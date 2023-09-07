Делягин о визитах американских политиков на Украину: "В Киеве дешевые проститутки?"

Киев посетил Энтони Блинкен

США предоставят Украине ещё один пакет помощи стоимостью 1 миллиард долларов. Две трети этой суммы пойдут на военные нужды, и треть - на гражданские. О таком подарке заявил в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен. В числе передаваемых вооружений будут снаряды с обеднённым ураном для танков "Абрамс". Блинкен подбодрил и украинских военных: на их реабилитацию Вашингтон намерен направить активы, изъятые у попавших под санкции российских олигархов. Неудивительно, что американского госсекретаря в украинской столице встречали как родного. Даже дали поиграть с собачкой.

О целях визитов высокопоставленных американских чиновников в Киев с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации.

"Представьте себе разговор на Украине по поводу денег: "Вы, негодяи, где отчет о деньгах"? Нормальный украинский ответ: "Ну, мы вам сейчас напишем отчет, что половину денег, которые вы нам выделили, украли вы. Мы тоже подворовали, но не так как вы". Ну и второе, есть самый простой ответ, но самый человечный: нельзя исключить, что в Киеве просто дешевые проститутки", - иронизирует Делягин.

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