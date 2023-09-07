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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:59
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии рядовой Денис Шмалько обнаружил автомобиль украинских боевиков, скрытно приближавшийся к позициям наших десантников. Неонацисты готовились атаковать пост, но Денис точным огнём уничтожил всю группу радикалов. Благодаря бдительности гвардии рядового Шмалько удалось избежать потерь среди наших бойцов.

Гвардии лейтенант Леонид Трофимов в ходе патрулирования железнодорожной станции обнаружил низколетящий украинский беспилотник. Леонид отдал сослуживцам приказ на поражение объекта, прицельным огнём дрон сбили, он упал на пустыре, не причинив вреда ни людям, ни инфраструктуре вокзала.

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