Заявивший о сексе с Обамой американец оказался преступником-рецидивистом

Журналист Такер Карлсон, по мнению американцев, пробил дно

О, этот дивный новый мир, где допустимо недопустимое, где сегодня можно всё, что вчера было совсем нельзя! Популярный американский журналист Такер Карлсон снова кинул бомбу в медийное пространство. В социальной сети на букву Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он анонсировал интервью с человеком, который утверждает, что вступал в интимные отношения с экс-президентом Бараком Обамой. И нюхал с ним белый порошок: "Я начал поглаживать его бедро: проверить, как он настроен. И всё пошло именно так, как я и рассчитывал".

Героя зовут Ларри Синклер. Персонаж с целым букетом судимостей: за подделку документов, мошенничество и воровство. Якобы познакомились в баре в 1999-м, купили веселящий препарат и пошло-поехало.

Такера Карлсона тут же обвинили в том, что он пробил дно и опустился ниже плинтуса. Хотя на самом-то деле этот прожженный пропагандист просто актуализировал и без того актуальную повестку. Сегодня в Америке все - от мала до велика - должны встать под знамена ЛГБТ и отрезать себе всё, что напоминает о половой принадлежности. Где те благословенные времена, когда отпетый гетеросексуал Билл Клинтон вертелся как уж на сковородке, уходя от обвинений в интимной связи с Моникой Левински. Интрига расколола Америку надвое: на тех, кто свечку не держал, и тех, кто понял, что Билла пора гнать из Овального кабинета самой поганой метлой. Сегодня такой интригой не зацепишь даже последнего дуболома из американской глубинки.

Конечно, даже в мире новых ценностей и свобод, история об интимной связи экс-президента США с каким-то уголовником выглядит грязнее некуда. Никакой романтики, никаких тебе "I love you"! Зато к нынешнему президенту США никакая грязь не прилипнет. Старик Байден с особенностями развития четвертый год сидит в Белом доме и даже собой овладеть не может: "У нас в администрации настоящий гепарад".

Вот это интрига! Даже если в действительности всё не так как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"