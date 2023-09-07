Видео работы установок "Гиацинт-С" в зоне спецоперации

Корректировку огня бойцы ведут с помощью беспилотников

Минобороны России опубликовало кадры работы бойцов Центрального военного округа. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Корректировку огня наши бойцы ведут с помощью беспилотников, что серьезно увеличивает эффективность их работы и позволяет поражать объекты неонацистов с применением минимального количества снарядов.

"Основные задачи расчета — вовремя принять сигнал, как можно быстрее и точно навестись и отработать по назначенной цели. Особенность этой системы - дальность стрельбы и точность огня. Она стреляет на 33 километра практически. За время проведения СВО ребята сдружились, скооперировались. Люди понимают с полуслова, просто каждый знает, что он делает", - говорит командир орудия с позывным "Рыба".

В воздухе безраздельно господствуют наши пилоты. Экипажи вертолетов Ка-2 наносят мощные удары по объектам ВСУ, в этот раз они уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских националистов. "Аллигаторы" также сопровождают российские военные колонны и прикрывают наши наземные подразделения.



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