ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео работы установок "Гиацинт-С" в зоне спецоперации

11:25
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Корректировку огня бойцы ведут с помощью беспилотников

Минобороны России опубликовало кадры работы бойцов Центрального военного округа. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Корректировку огня наши бойцы ведут с помощью беспилотников, что серьезно увеличивает эффективность их работы и позволяет поражать объекты неонацистов с применением минимального количества снарядов.

"Основные задачи расчета — вовремя принять сигнал, как можно быстрее и точно навестись и отработать по назначенной цели. Особенность этой системы - дальность стрельбы и точность огня. Она стреляет на 33 километра практически. За время проведения СВО ребята сдружились, скооперировались. Люди понимают с полуслова, просто каждый знает, что он делает", - говорит командир орудия с позывным "Рыба".

В воздухе безраздельно господствуют наши пилоты. Экипажи вертолетов Ка-2 наносят мощные удары по объектам ВСУ, в этот раз они уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских националистов. "Аллигаторы" также сопровождают российские военные колонны и прикрывают наши наземные подразделения.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа установок "Гиацинт-С"
Работа установок "Гиацинт-С"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.