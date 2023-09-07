"Большая двадцатка" согласовала подход по Украине перед саммитом в Нью-Дели

Китай и Индия отказались от резкого осуждения России

Страны G20 пришли к единому подходу по конфликту на Украине. "Большая двадцатка" согласовывала свои позиции перед саммитом, который пройдет 9–10 сентября, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на французского чиновника, не раскрывая имя источника. По его данным, Китай и Индия отказались от резкого осуждения России. Авторы материала подчеркивают, что государствам G20 еще предстоит найти компромисс с Москвой.

В саммите G20 в Нью-Дели примут участие лидеры стран "двадцатки". Приглашены также главы еще девяти стран - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

Как сообщалось ранее, председательство Бразилии в "Большой двадцатке" в 2024 году может быть осложнено расколом, вызванным конфликтом на Украине. Бразильский президент Лулу да Силва уже назвал три ключевые темы председательства его страны в G20. Это глобальная борьба с неравенством, продвижение реформ институтов глобального управления и борьба с изменением климата.

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