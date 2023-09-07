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"Большая двадцатка" согласовала подход по Украине перед саммитом в Нью-Дели

08:43
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Китай и Индия отказались от резкого осуждения России

Страны G20 пришли к единому подходу по конфликту на Украине. "Большая двадцатка" согласовывала свои позиции перед саммитом, который пройдет 9–10 сентября, сообщает Bloomberg.

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Агентство ссылается на французского чиновника, не раскрывая имя источника. По его данным, Китай и Индия отказались от резкого осуждения России. Авторы материала подчеркивают, что государствам G20 еще предстоит найти компромисс с Москвой.

В саммите G20 в Нью-Дели примут участие лидеры стран "двадцатки". Приглашены также главы еще девяти стран - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

Как сообщалось ранее, председательство Бразилии в "Большой двадцатке" в 2024 году может быть осложнено расколом, вызванным конфликтом на Украине. Бразильский президент Лулу да Силва уже назвал три ключевые темы председательства его страны в G20. Это глобальная борьба с неравенством, продвижение реформ институтов глобального управления и борьба с изменением климата.

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