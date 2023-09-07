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Песков: журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ

09:02
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Форум пройдет во Владивостоке

Сотрудники средств массовой информации из недружественных России государств не будут присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в четверг, 7 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что журналистов из недружественных стран так же, как и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), не аккредитовывали в 2023 году, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Китай будет представлен на ВЭФ на уровне вице-премьера Госсовета. Председатель КНР Си Цзиньпин лично не приедет на форум, который состоится 10-13 сентября.

Сообщалось, что развитие России в условиях санкций станет основной темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2023). Девизом предстоящего мероприятия стал слоган "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

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