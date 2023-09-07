Посольство России оценило последствия решения США передать Киеву снаряды с ураном

Это скажется на целых поколениях

Решение американских властей предоставить Украине снаряды с обедненным ураном проявляет бесчеловечность подхода Вашингтона. Такое заявление сделало российское посольство в Соединенных Штатах.

Как подчеркивается в Telegram-канале дипмиссии, "одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях".

Дипломаты напомнили про "урановый след" американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан, а также указали на то, что в США прекрасно знают о последствиях применения подобного вида снарядов.

Американское Министерство обороны ранее, по итогам поездки в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, подтвердило, что Вашингтон отправит украинским военным снаряды с обедненным ураном.

Загвоздка заключается в том, что снаряды предназначаются для американских танков Abrams, но сами танки Украина до сих пор не получила. Источники допускали, что первые десять боевых машин Киев может получить в середине сентября. Пока танки проходят ремонт в Германии.

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